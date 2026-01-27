Ричмонд
Мотострелки провели ночные стрельбы в рамках проверки боевой готовности

Ночная стрельба является одним из сложнейших элементов боевой подготовки и в то же время одним из самых актуальных.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Мотострелки провели ночные стрельбы в рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

«Проверка боевой готовности по распоряжению главнокомандующего ВС продолжается даже с наступлением темноты», — говорится в сообщении.

Так, в ходе выполнения задач мотострелки проверяемого подразделения ведут огонь из стрелкового оружия, РПГ-7 и вооружения БМП-2.

Как отметили в оборонном ведомстве, ночная стрельба является одним из сложнейших элементов боевой подготовки и в то же время один из самых актуальных.

Масштабная проверка.

Масштабная проверка Вооруженных сил началась в Беларуси 16 января. Она проходит по распоряжению главы государства.

Как уточнял госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, проверка носит комплексный характер и будет состоять из нескольких этапов. При этом мероприятия проверки имеют внезапный характер.

По словам госсекретаря, она проводится в том числе с учетом опыта СВО и внедрения его в войска.

Вольфович также сообщал, что президент Беларуси лично примет участие в проверке, однако ни время, ни часть не сообщаются — глава государства сам определит, когда и куда он приедет.

