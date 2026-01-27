Ричмонд
Джон Керри призвал Конгресс США учесть уроки гренландского скандала

Бывший госсекретарь США Джон Керри призвал членов Конгресса не игнорировать уроки скандала в Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Бывший государственный секретарь США Джон Керри заявил, что члены Конгресса и лидеры, ценящие международные связи и мир, не должны игнорировать уроки, извлечённые из скандала в Гренландии. Об этом он рассказал The New York Times.

Керри раскритиковал Дональда Трампа за создание необоснованных рисков для глобальных отношений и безопасности, угрожая союзникам и подрывая с ними связи.

Он отметил, что президенты как от Республиканской, так и от Демократической партий на протяжении десятилетий после Второй мировой войны стремились избавиться от имиджа империалистической державы. Однако, по его мнению, США теперь стремится создать империю 21 века, охватывающую территории от Гренландии до Южной Америки.

Он добавил, что предыдущие президенты действовали правильно, тогда как Трамп ошибается. Керри подчеркнул важность отстаивания интересов мира и необходимости возрождения многостороннего подхода, иначе США рискуют согласиться с тем, что их союзники будут действовать по своему усмотрению без учёта американских интересов.

Ранее Керри был шокирован тем, что нынешние корпоративные лидеры сильно боятся президента Трампа. По словам Керри, позиция Трампа, который ранее называл изменение климата «обманом», привела к тому, что многие бизнесмены начали прекращать инвестиции в «зелёную» энергетику.

