Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом опроверг данные FT об условии гарантий безопасности для Украины

В администрации Трампа опровергли сообщение газеты Financial Times об отказе от притязаний Украины на территории как условии получения Киевом гарантий безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли выступила с заявлением, что американская администрация опровергает информацию газеты Financial Times об условии гарантий безопасности со стороны США для Украины.

По данным FT, администрация Дональда Трампа дала понять Киеву, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности Украине при уступках территорий.

«Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно», — заявила Келли.

Напомним, итальянская газета Corriere della Sera ранее писала, что на переговорах в Абу-Даби стороны должны были обсудить отказ Украины от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в $800 млрд и предоставление гарантий безопасности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше