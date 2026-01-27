Белый дом опроверг данные FT об условии гарантий безопасности для Украины

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли выступила с заявлением, что американская администрация опровергает информацию газеты Financial Times об условии гарантий безопасности со стороны США для Украины.
По данным FT, администрация Дональда Трампа дала понять Киеву, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности Украине при уступках территорий.
«Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно», — заявила Келли.
Напомним, итальянская газета Corriere della Sera ранее писала, что на переговорах в Абу-Даби стороны должны были обсудить отказ Украины от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в $800 млрд и предоставление гарантий безопасности.