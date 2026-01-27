В Белом доме не подтвердили версию об ультиматуме Киеву по территориям

В Белом доме опровергли публикацию Financial Times о том, что гарантии безопасности для Украины якобы увязываются с отказом Киева от территориальных притязаний. В Вашингтоне заявили, что подобная трактовка позиции Белого дома не соответствует действительности.
Поводом для реакции стала статья Financial Times, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что США поставили Украине условие: сначала согласие на сделку с территориальными уступками, а затем возможные гарантии безопасности. По данным издания, об этом говорили восемь человек, знакомых с ходом обсуждений.
В Белом доме эту информацию назвали недостоверной. Представители администрации подчеркнули, что роль США в мирном процессе сводится к попыткам сблизить позиции сторон и содействовать заключению договоренностей. Также было указано, что публикация опирается на анонимные заявления, которые, по оценке Вашингтона, искажают реальную картину.
В то же время собеседник Financial Times, знакомый с позицией американской стороны, сообщил, что США не стремятся принуждать Украину к территориальным уступкам. По его словам, возможные гарантии безопасности зависят не только от позиции Киева, но и от подхода Москвы, а окончательные параметры договоренностей остаются предметом переговоров.
