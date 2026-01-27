В Белом доме не подтвердили версию об ультиматуме Киеву по территориям

Поводом для реакции стала статья Financial Times, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что США поставили Украине условие: сначала согласие на сделку с территориальными уступками, а затем возможные гарантии безопасности. По данным издания, об этом говорили восемь человек, знакомых с ходом обсуждений.