FT узнала, почему в Давосе не подписали план по восстановлению Украины

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский не подписали соглашение о восстановлении Украины в Давосе, потому что согласились с тем, что план всё еще нуждается в доработке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц.

Источник: Reuters

Ранее Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников писала, что запланированное в Давосе объявление о договоренности по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов было отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенному Штатами «Совету мира» по Газе.

«Ключевая причина, почему соглашение о процветании Украины остается неподписанным, заключается в том, что Зеленский и Трамп в Давосе согласились, что документ нуждается в доработке», — говорится в публикации издания.

В понедельник Politico со ссылкой на европейского дипломата писало о том, что несколько лидеров европейских государств выразили обеспокоенность из-за того, что план в Европе по вопросу восстановления Украины увязали с ускоренным членством страны в ЕС.

Ранее издание со ссылкой на документ сообщало, что США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта. Отмечалось, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС.

