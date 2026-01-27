Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шокирует»: Захарова заявила об адской логике ФРГ из-за выплат эсэсовцам вместо блокадников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Германии выплачивать компенсации всем пережившим блокаду Ленинграда без дискриминации по национальному признаку вызывает шок.

Источник: Life.ru

Она подчеркнула, что позиция ФРГ выглядит особенно цинично на фоне многолетних социальных выплат бывшим военнослужащим Третьего рейха, включая служивших в подразделениях СС и других признанных преступными структурах, а также иностранным коллаборационистам, непосредственно причастным к блокаде.

«Вопрос не в принципе, а в возвращении к адской логике сегрегации людей, которая привела мир ко Второй мировой войне», — заявила Захарова TACC.

Она напомнила, что Германия под различными предлогами осуществляет выплаты только блокадникам-евреям, что, по мнению российской стороны, носит дискриминационный характер. В МИД РФ отметили, что неоднократно поднимали этот вопрос на международном уровне, обращались к руководству еврейских неправительственных организаций и содействовали подготовке открытого обращения блокадников к правительству ФРГ с требованием выплачивать компенсации всем пережившим блокаду без исключений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже критиковала Германию за отказ признать нацистские преступления геноцидом и нежелание выплачивать компенсации блокадникам, в то время как пособия продолжают получать бывшие военнослужащие СС.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше