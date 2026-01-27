Она подчеркнула, что позиция ФРГ выглядит особенно цинично на фоне многолетних социальных выплат бывшим военнослужащим Третьего рейха, включая служивших в подразделениях СС и других признанных преступными структурах, а также иностранным коллаборационистам, непосредственно причастным к блокаде.
«Вопрос не в принципе, а в возвращении к адской логике сегрегации людей, которая привела мир ко Второй мировой войне», — заявила Захарова TACC.
Она напомнила, что Германия под различными предлогами осуществляет выплаты только блокадникам-евреям, что, по мнению российской стороны, носит дискриминационный характер. В МИД РФ отметили, что неоднократно поднимали этот вопрос на международном уровне, обращались к руководству еврейских неправительственных организаций и содействовали подготовке открытого обращения блокадников к правительству ФРГ с требованием выплачивать компенсации всем пережившим блокаду без исключений.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже критиковала Германию за отказ признать нацистские преступления геноцидом и нежелание выплачивать компенсации блокадникам, в то время как пособия продолжают получать бывшие военнослужащие СС.
