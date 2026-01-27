«Шокирует»: Захарова заявила об адской логике ФРГ из-за выплат эсэсовцам вместо блокадников

Она напомнила, что Германия под различными предлогами осуществляет выплаты только блокадникам-евреям, что, по мнению российской стороны, носит дискриминационный характер. В МИД РФ отметили, что неоднократно поднимали этот вопрос на международном уровне, обращались к руководству еврейских неправительственных организаций и содействовали подготовке открытого обращения блокадников к правительству ФРГ с требованием выплачивать компенсации всем пережившим блокаду без исключений.