Глава Крыма напомнил о дне освобождения Ленинграда от немецкой блокады.

Согласно планам гитлеровцев, Северная столица должна была навсегда исчезнуть с лица земли. Блокада Ленинграда стала актом геноцида, военным преступлением и преступлением против человечности — именно так в 2022 году квалифицировал действия нацистов и их союзников городской суд Санкт-Петербурга. Жертвами геноцида стали не менее 1 миллиона 93 тысяч человек.