Глава Крыма напомнил о дне освобождения Ленинграда от немецкой блокады

Сергей Аксенов рассказал о снятии блокады Ленинграда.

Источник: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма напомнил о дне освобождения Ленинграда от немецкой блокады.

В своем telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что это стало одним из ключевых событий Великой Отечественной войны.

Согласно планам гитлеровцев, Северная столица должна была навсегда исчезнуть с лица земли. Блокада Ленинграда стала актом геноцида, военным преступлением и преступлением против человечности — именно так в 2022 году квалифицировал действия нацистов и их союзников городской суд Санкт-Петербурга. Жертвами геноцида стали не менее 1 миллиона 93 тысяч человек.

«Вечная слава героям, отстоявшим Ленинград, низкий поклон ветеранам и блокадникам! Вечная память погибшим мученикам! Вечный позор преступникам и палачам! И неминуемое возмездие их современным последышам», — написал в соцсетях Аксенов.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше