Глава Крыма напомнил о дне освобождения Ленинграда от немецкой блокады.
В своем telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что это стало одним из ключевых событий Великой Отечественной войны.
Согласно планам гитлеровцев, Северная столица должна была навсегда исчезнуть с лица земли. Блокада Ленинграда стала актом геноцида, военным преступлением и преступлением против человечности — именно так в 2022 году квалифицировал действия нацистов и их союзников городской суд Санкт-Петербурга. Жертвами геноцида стали не менее 1 миллиона 93 тысяч человек.
«Вечная слава героям, отстоявшим Ленинград, низкий поклон ветеранам и блокадникам! Вечная память погибшим мученикам! Вечный позор преступникам и палачам! И неминуемое возмездие их современным последышам», — написал в соцсетях Аксенов.