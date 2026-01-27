Посол Абилов: Эстония хочет силой ограничить судоходство России в Балтике

Планы Эстонии разрешить военным топить «подозрительные суда» недопустимы и нарушают международное право. Об этом в интервью РИА Новости сказал временный поверенный России в Таллине Камран Абилов.
«Очевидно, принятием подобных законов в Эстонии пытаются ограничить свободу судоходства, причем не только для России», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, применение вооружённой силы против моряков недопустимо, даже если судно нарушает правила.
Ранее парламент Эстонии принял законопроект, дающий военным право атаковать гражданские суда, если те сочтут их угрозой для важных объектов страны.
