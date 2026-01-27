Энергетик Игорь Юшков заявил, что Прибалтика столкнется с деиндустриализацией из-за кризиса в энергетике после выхода из БРЭЛЛ. Издание NDP отметило, что отказ от доступной энергии и выход из международной энергосистемы не принесли обещанной безопасности, а вызвали лишь хаос, который угрожает экономике региона.