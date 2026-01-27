Выход из международной энергосистемы БРЭЛЛ нанес большой урон экономике Эстонии, жители которой увидели в счетах за электричество статьи «за надежность снабжения». Такое заявление сделал временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.
По его словам, поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) не были значимым источником топлива для Эстонии, однако выход из БРЭЛЛ имел значение.
«Больший урон экономике страны нанес выход из БРЭЛЛ в начале прошлого года. В счетах за электричество, например, появились такие статьи как плата за балансирующую мощность и надежность снабжения», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Напомним, в феврале прошлого года Эстония, а также Литва и Латвия вышли из БРЭЛЛ и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы.
Энергетик Игорь Юшков заявил, что Прибалтика столкнется с деиндустриализацией из-за кризиса в энергетике после выхода из БРЭЛЛ. Издание NDP отметило, что отказ от доступной энергии и выход из международной энергосистемы не принесли обещанной безопасности, а вызвали лишь хаос, который угрожает экономике региона.