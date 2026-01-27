Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Есть страны, с которыми у РФ наблюдается дефицит дружеских чувств

В мире есть страны, с которыми у России на протяжении многих веков наблюдается дефицит дружеских чувств. Об этом во вторник, 27 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В мире есть страны, с которыми у России на протяжении многих веков наблюдается дефицит дружеских чувств. Об этом во вторник, 27 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют, — отметил политик в беседе с журналистом.

По его словам, все, кто приходит к власти в этих государствах, «начинают люто ненавидеть Россию и русских».

Официальный представитель Кремля добавил, что считает подобное «большой ошибкой». Взаимодействие с РФ могло бы принести этим странам пользу, передает Telegram-канал «Юнашев Live».

Ранее глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна никогда не будет участвовать в открытом вооруженном конфликте с Россией.

Вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини также выступил против конфликта с РФ, призвав к ведению переговоров.

Западные СМИ, в свою очередь, заявили, что польское правительство намеренно убеждает своих граждан в неизбежности войны с Россией, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше