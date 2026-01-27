В мире есть страны, с которыми у России на протяжении многих веков наблюдается дефицит дружеских чувств. Об этом во вторник, 27 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют, — отметил политик в беседе с журналистом.
По его словам, все, кто приходит к власти в этих государствах, «начинают люто ненавидеть Россию и русских».
Официальный представитель Кремля добавил, что считает подобное «большой ошибкой». Взаимодействие с РФ могло бы принести этим странам пользу, передает Telegram-канал «Юнашев Live».
Ранее глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна никогда не будет участвовать в открытом вооруженном конфликте с Россией.
Вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини также выступил против конфликта с РФ, призвав к ведению переговоров.
Западные СМИ, в свою очередь, заявили, что польское правительство намеренно убеждает своих граждан в неизбежности войны с Россией, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность.