Песков рассказал о странах, с которыми у России «дефицит дружеских чувств»

Представитель Кремля подчеркнул, что проводить прямые исторические параллели с прошлым не следует. Однако с некоторыми странами исторически дружба не складывается. «Возьмем, к примеру, Польшу. У нас действительно есть серьезные проблемы в отношениях с Польшей. Аналогичная ситуация и с государствами Прибалтики. Они постоянно по какой-то причине нас боятся, демонизируют. Любая политическая сила, приходящая там к власти, начинает демонстрировать ярко выраженную ненависть к России и русским», — порассуждал Песков.