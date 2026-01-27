Польше и Прибалтике полезнее дружить с Россией, уверен Песков.
Между Россией и Польшей со странами Прибалтики на протяжении веков не складываются подлинно добрососедские отношения. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву, комментируя текущие отношения России с недружественными странами накануне Дня снятия блокады Ленинграда.
Представитель Кремля подчеркнул, что проводить прямые исторические параллели с прошлым не следует. Однако с некоторыми странами исторически дружба не складывается. «Возьмем, к примеру, Польшу. У нас действительно есть серьезные проблемы в отношениях с Польшей. Аналогичная ситуация и с государствами Прибалтики. Они постоянно по какой-то причине нас боятся, демонизируют. Любая политическая сила, приходящая там к власти, начинает демонстрировать ярко выраженную ненависть к России и русским», — порассуждал Песков.
Он уверен, что такая враждебная позиция стран "большая ошибка. От сотрудничества с Россией Польша и Прибалтика получила бы больше пользы, уверен Песков.