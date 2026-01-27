Ричмонд
В Белом доме заявили об отличном состоянии мирного процесса по Украине

Анна Келли сообщила, что процесс по урегулированию на Украине находится в отличном состоянии после трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли выступила с заявлением, что процесс по урегулированию на Украине находится в отличном состоянии после трехсторонней встречи в Абу-Даби.

«Мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби на выходных», — приводит ее слова газета Financial Times.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах прошли закрытые переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Обсуждение было посвящено нерешенным вопросам мирного плана США.

Итальянская газета Corriere della Sera ранее писала, что на переговорах в Абу-Даби стороны должны были обсудить отказ Украины от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в 800 млрд долларов и предоставление гарантий безопасности.

