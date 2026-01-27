Российский боец выжил на СВО, притворившись погибшим под ударами дронов

Военнослужащий из Татарстана сумел спастись в зоне СВО, инсценировав собственную гибель на поле боя. Его рассказ публикует сетевое издание Tatar-inform.
Эпизод произошел во время штурмовых действий. Подразделение понесло потери, несколько бойцов получили ранения. Солдат оказал им первую помощь, организовал эвакуацию в тыл и остался на позиции, чтобы прикрыть отход сослуживцев.
Спустя некоторое время военнослужащий понял, что остался один. Позиция находилась под наблюдением украинских беспилотников, а любое движение могло спровоцировать огонь, в том числе со стороны снайпера.
В сложившейся ситуации боец принял решение притвориться мертвым. Он не подавал признаков жизни и не двигался, что позволило избежать внимания операторов дронов и огневого поражения. Эта тактика помогла ему переждать опасный момент.
Позже российские подразделения восстановили контроль над участком, где находился военнослужащий. Боец был обнаружен живым и эвакуирован.
Ранее сообщалось о другом случае спасения в зоне СВО. Командиру роты и его подчиненному удалось выжить благодаря питбайку, подаренному школьником. О том, как транспортное средство помогло выйти из-под огня, военнослужащий рассказал во время визита в школу.
