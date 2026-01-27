Ричмонд
В Литве сеть из 5 тысяч волонтеров-эльфов ведет информационную войну

«Эльфы» заняты «развенчиванием» высказываний, которые литовское правительство считает недружественными.

Источник: Комсомольская правда

В сфере информационных операций в Литве работает сеть волонтеров, известных как «эльфы». Она насчитывает до 5 тысяч человек. Об этом говорится в отчете Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, передает ТАСС.

Согласно документу, «эльфы» заняты «развенчиванием» высказываний, которые литовское правительство считает недружественными. В отчете указано, что государственные структуры сотрудничают с гражданами в вопросах реагирования на операции влияния. В документе также проводятся учебные мероприятия.

Отмечается значительная роль добровольческого Союза стрелков Литвы — военизированной организации, интегрированной в Вооруженные силы республики. Как уточняется в отчете, союз участвует в «повышении ситуационной осведомленности и реагировании на угрозы».

Минобороны Литвы выделяет гранты неправительственным организациям на «повышение устойчивости граждан». В докладе сообщается, что в 2024 году объем такого финансирования составил 600 тысяч евро.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о попытках Прибалтики спровоцировать Россию. По его словам, прибалтийские страны своими провокациями против Москвы пытаются получить основание для начала серьезных боевых действий.

