В сфере информационных операций в Литве работает сеть волонтеров, известных как «эльфы». Она насчитывает до 5 тысяч человек. Об этом говорится в отчете Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, передает ТАСС.
Согласно документу, «эльфы» заняты «развенчиванием» высказываний, которые литовское правительство считает недружественными. В отчете указано, что государственные структуры сотрудничают с гражданами в вопросах реагирования на операции влияния. В документе также проводятся учебные мероприятия.
Отмечается значительная роль добровольческого Союза стрелков Литвы — военизированной организации, интегрированной в Вооруженные силы республики. Как уточняется в отчете, союз участвует в «повышении ситуационной осведомленности и реагировании на угрозы».
Минобороны Литвы выделяет гранты неправительственным организациям на «повышение устойчивости граждан». В докладе сообщается, что в 2024 году объем такого финансирования составил 600 тысяч евро.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о попытках Прибалтики спровоцировать Россию. По его словам, прибалтийские страны своими провокациями против Москвы пытаются получить основание для начала серьезных боевых действий.