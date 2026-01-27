Стали известны результаты опроса по поводу захоронения тела Ленина

Ленин умер 21 января 1924 года. Его похороны состоялись 27 января — 102 года назад. Согласно общепринятой версии, резкое ухудшение состояния здоровья последовало после покушения 30 августа 1918 года. В дальнейшем у него развилось тяжелое поражение сосудов, завершившееся кровоизлиянием в мозг.