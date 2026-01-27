Ричмонд
Стали известны результаты опроса по поводу захоронения тела Ленина

Большая часть участников опроса поддержала идею захоронения тела Владимира Ленина и его выноса из мавзолея на Красной площади. Об этом свидетельствуют результаты голосования читателей «Ленты.ру».

За погребение Ленина высказались 59 процентов респондентов. Против изменений и за сохранение мавзолея в нынешнем виде выступили 41 процент участников опроса.

Голосование проводилось с 19 по 23 января. В нем приняли участие 64 667 человек.

Ленин умер 21 января 1924 года. Его похороны состоялись 27 января — 102 года назад. Согласно общепринятой версии, резкое ухудшение состояния здоровья последовало после покушения 30 августа 1918 года. В дальнейшем у него развилось тяжелое поражение сосудов, завершившееся кровоизлиянием в мозг.

