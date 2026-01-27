Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нас люто ненавидят»: Песков заявил о дефиците дружеских чувств у лидеров ряда стран

На данный момент действительно существуют страны, с которыми у России на протяжении многих веков сохраняется дефицит дружеских отношений. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая позиция является большой ошибкой, ведь взаимодействие с Москвой могло бы принести им гораздо больше выгод. Об этом он заявил в беседе с журналистом Life.ru из Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Песков заявил о многовековом дефиците дружбы России с Польшей и Прибалтикой. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.

Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в интервью обсуждались текущие отношения с недружественными государствами. Песков считает, что настойчиво искать параллели с прошлым не следует, однако признал, что с некоторыми странами исторически дружба не складывалась.

«Взять хотя бы Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Россия считает невозможным вернуться к диалогу с Таллином о ратификации пограничных договоров. Речь идёт о соглашениях, подписанных в 2014 году: договоре о сухопутной границе и документе о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Переговоры об их ратификации велись до февраля 2022 года, после чего были заморожены. В мае 2022 года парламент Эстонии отказался формально отозвать подписи под договорами, однако официально заявил, что не станет их ратифицировать, ссылаясь на «российскую агрессию».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше