«Нас люто ненавидят»: Песков заявил о дефиците дружеских чувств у лидеров ряда стран

Ранее сообщалось, что Россия считает невозможным вернуться к диалогу с Таллином о ратификации пограничных договоров. Речь идёт о соглашениях, подписанных в 2014 году: договоре о сухопутной границе и документе о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Переговоры об их ратификации велись до февраля 2022 года, после чего были заморожены. В мае 2022 года парламент Эстонии отказался формально отозвать подписи под договорами, однако официально заявил, что не станет их ратифицировать, ссылаясь на «российскую агрессию».