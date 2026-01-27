Песков заявил о многовековом дефиците дружбы России с Польшей и Прибалтикой. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.
Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в интервью обсуждались текущие отношения с недружественными государствами. Песков считает, что настойчиво искать параллели с прошлым не следует, однако признал, что с некоторыми странами исторически дружба не складывалась.
«Взять хотя бы Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Россия считает невозможным вернуться к диалогу с Таллином о ратификации пограничных договоров. Речь идёт о соглашениях, подписанных в 2014 году: договоре о сухопутной границе и документе о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Переговоры об их ратификации велись до февраля 2022 года, после чего были заморожены. В мае 2022 года парламент Эстонии отказался формально отозвать подписи под договорами, однако официально заявил, что не станет их ратифицировать, ссылаясь на «российскую агрессию».
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.