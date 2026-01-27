«Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки», — заявила Келли.
Она резко раскритиковала издание, добавив, что FT позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники утверждала, что США готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, но взамен просят вывести войска из Донбасса, передав территории под контроль России.
