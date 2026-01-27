Белый дом опроверг «‎слив» о принуждении Киева отдать Донбасс взамен на безопасность

Белый дом официально опроверг информацию, что США требуют от Украины отказаться от территориальных претензий и вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря администрации США Анна Келли в ответ на публикацию газеты Financial Times.