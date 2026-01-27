Ричмонд
Белый дом опроверг «‎слив» о принуждении Киева отдать Донбасс взамен на безопасность

Белый дом официально опроверг информацию, что США требуют от Украины отказаться от территориальных претензий и вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря администрации США Анна Келли в ответ на публикацию газеты Financial Times.

Источник: Life.ru

«Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки», — заявила Келли.

Она резко раскритиковала издание, добавив, что FT позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники утверждала, что США готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, но взамен просят вывести войска из Донбасса, передав территории под контроль России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

