Депутаты гордумы Перми разработают новый регламент работы думы

Об этом сегодня на пленарном заседании сообщил спикер гордумы Дмитрий Малютин. Он уточнил, что действующий регламент был утвержден более 13 лет назад и уже 20 раз корректировался. «Правильнее построить новое, чем исправлять старое», — уточнил господин Малютин. Он предложил рассмотреть этот вопрос на заседании думы в августе.