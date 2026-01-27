Ричмонд
Депутаты гордумы Перми разработают новый регламент работы думы

Пермская городская дума подготовит новый регламент работы.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сегодня на пленарном заседании сообщил спикер гордумы Дмитрий Малютин. Он уточнил, что действующий регламент был утвержден более 13 лет назад и уже 20 раз корректировался. «Правильнее построить новое, чем исправлять старое», — уточнил господин Малютин. Он предложил рассмотреть этот вопрос на заседании думы в августе.

До конца работы седьмого созыва Пермской гордумы будет также разработан новый устав города Перми. Как отметил Дмитрий Малютин, уже сейчас администрация совместно с экспертами аппарата думы активно работают над новой редакцией устава города.

Напомним, действующий устав города Перми был принят в 2015 году. Полномочия седьмого созыва Пермской думы истекают в 2026 году.