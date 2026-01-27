Есть страны, с которыми у России на протяжении многих веков наблюдается дефицит дружеских чувств. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту Александру Юнашеву.
Представитель Кремля отнес к таким государствам Польшу и страны Прибалтики.
«Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — обратил внимание Песков.
Враждебное отношение этих стран к России Песков назвал «большой ошибкой». Он отметил, что от взаимодействия с РФ данные государства могли бы получить гораздо больше.