Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил о дефиците дружеских чувств у РФ с некоторыми странами

Песков назвал страны, с которыми у России веками наблюдается дефицит дружеских чувств.

Есть страны, с которыми у России на протяжении многих веков наблюдается дефицит дружеских чувств. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту Александру Юнашеву.

Представитель Кремля отнес к таким государствам Польшу и страны Прибалтики.

«Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — обратил внимание Песков.

Враждебное отношение этих стран к России Песков назвал «большой ошибкой». Он отметил, что от взаимодействия с РФ данные государства могли бы получить гораздо больше.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше