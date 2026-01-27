Мать курганского депутата «Новых людей» Москвина устроила скандал в облдуме

Депутат Даниил Москвин сделал мать своей помощницей в курганском парламенте.
Мать депутата «Новых людей» Даниила Москвина устроила скандал в Курганской областной думе. Женщина требовала, чтобы ей выдали удостоверение помощника парламентария. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источник, приближенные к облдуме.
«Мать Москвина требовала, чтобы ей выдали удостоверение помощника депутата. Женщине поясняли, что документ ей должен предоставить сам парламентарий. Видимо, он забыл это сделать. После долгих споров в итоге удостоверение было получено», — сообщил источник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к депутату Москвину. На момент публикации парламентарий не ответил.
Ранее URA.RU писало, что депутат «Новых людей» Москвин сделал мать своей помощницей вместо однопартийцев. Свое решение он объяснял тем, что она дипломированный юрист с большим опытом и сможет помогать в решении вопросов избирателей. Также сообщалась, что мать запрещала депутату отдавать мандат и уступать место в областной думе лидеру «Новых людей» Кириллу Рогозину, как того хотела партия в прошлом году.