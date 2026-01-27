Мать курганского депутата «Новых людей» Москвина устроила скандал в облдуме

Ранее URA.RU писало, что депутат «Новых людей» Москвин сделал мать своей помощницей вместо однопартийцев. Свое решение он объяснял тем, что она дипломированный юрист с большим опытом и сможет помогать в решении вопросов избирателей. Также сообщалась, что мать запрещала депутату отдавать мандат и уступать место в областной думе лидеру «Новых людей» Кириллу Рогозину, как того хотела партия в прошлом году.