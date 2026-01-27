Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов пожаловался на график заседаний по своему уголовному делу

В городском суде Сургута слушается дело бывшего первого замгубернатора ХМАО по обвинению в коррупции.
Городской суд Сургута максимально уплотнил график заседаний по уголовному делу экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова. Его адвокаты настаивают на том, что при таком режиме подготовиться к процессу невозможно. Защита потребовала установить новый график — не чаще раза в неделю, сообщает журналист URA.RU из зала заседаний.
«Когда вы хотите, чтобы я эти занимался? Ночью, или в пять утра, или в три ночи? Мне не очень понятно. Фактически при таком подходе я становлюсь заложником, и ставится передо мной выбор между формальным участием моих защитников по соглашению без возможности реального осуществления защиты и уже, уже предвижу как следствие, замену защитников по соглашению на защитников по назначению суда. На что я хотел бы заявить, что не согласен с этим заранее», — поддержал их Шипилов.
По его словам, в графике есть заседания три дня в неделю подряд, и до девяти в месяц. Один из адвокатов заявил, что по средам участвует в судебном процессе в Тюмени и не успеет на заседания по делу Шипилова.
Бывшего первого замгубернатора обвиняют в получении взятки от экс-мэра Сургута Андрея Филатова за покровительство при переходе домов из муниципального жилфонда Нижневартовска в пользу скандальной УК «Диалог». Ему также предъявлено обвинение в превышении полномочий.