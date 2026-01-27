Fox: Пентагон допускает войну на территории США и готовится к ней

В документе говорится, что объединенные военные силы страны должны быть готовыми сражаться с противником и проводить военные операции не просто в любой точке мира, но и «непосредственно на территории США». В стратегии вероятность войны на территории Штатов связана с угрозами использования современного оружия, сообщает «Лента.ру».
«В последние годы возросло число прямых военных угроз, включая ядерные, а также различные виды обычных ударов и возможности ведения космической, кибернетической и электромагнитной войны», — цитирует документ Fox News.
На американском телеканале отметили, что в стратегии Пентагон акцентирует внимание на том, что в настоящее время угроз безопасности страны стало больше, а также изменились методы ведения войны, поэтому вооруженные силы должны быть во всеоружии.
Стратегия национальной обороны США была опубликована 24 января. В документе Россия называется «постоянной, но контролируемой» угрозой. В стратегии Пентагон указывает, что европейские союзники США в Европе превосходят Россию по экономическим и демографическим показателям и, значит, по военному потенциалу. Конфликт на Украине обозначен в документе как сфера ответственности Европы.