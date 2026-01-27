США во второй раз официально вышли из Парижского соглашения по климату

В начале января Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении финансирования и участия Штатов в 66 международных организациях, включая 31 структуру ООН. В Белом доме заявили, что многие из них продвигают климатическую и идеологическую повестку, «противоречащую суверенитету и экономическим интересам страны, при значительных расходах средств налогоплательщиков и минимальной отдаче». С начала второго президентства Дональда Трампа США также вышли из ВОЗ, Совета ООН по правам человека и БАПОР.