Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Бочаров поручил доработать проект обновления техколледжа

27 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл выездное совещание, посвящённое обновлению Волгоградского технического колледжа, а также созданию студенческого кампуса «Металлург».

Источник: администрация Волгоградской области

Глава региона ознакомился с планами специалистов и поручил в сжатые сроки доработать представленный проект обновления образовательного учреждения.

— Необходимо доработать проект развития учреждения в соответствии с решениями, которые будут дополнительно приняты в ближайшее время. Необходимо усилить спортивное ядро, решить вопросы с примыкающими дорогами, в целом по развитию колледжа, являющегося базовым, — подчеркнул руководитель.

Глава региона также обратил внимание чиновников на то, что стоит амбициозная задача — заложить основу устойчивого развития колледжа. Территорию учреждения предстоит освоить рачительно. Каждый метр земли должен иметь наполнение.

Отметим, Волгоградский технический колледж — одно из опорных образовательных учреждений региона. Оно обеспечивает квалифицированными кадрами металлургические предприятия, службы пожарной безопасности, ОПК, машиностроения, ТЭК, предприятия транспорта и дорожного хозяйства, сельхозпроизводства. В последние годы активно развивается подготовка ИТ-кадров, а также направления, связанные с беспилотными системами.