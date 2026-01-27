Италия отозвала часть дипперсонала из Ирана, пишут СМИ

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни распорядился о «существенном сокращении» численности персонала итальянского посольства в Тегеране. Решение, как отмечает издание, принято по соображениям безопасности в «ожидании дальнейших действий» руководства США.
США могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих, уже на этой неделе, сообщило во вторник издание Middle East Eye со ссылкой на чиновника из страны Персидского залива.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Газета New York Times пишет, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США «на всякий случай» движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.