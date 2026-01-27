Ричмонд
Эксперт: Пентагон мог заявить о внедрении ИИ для обмана России

Минобороны США вряд ли реально будет использовать искусственный интеллект для управления подразделениями и ведомствами. Заявление о внедрении ИИ может быть уловкой для потенциальных противников, например, России и Китая. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, капитан l ранга запаса Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что американцы уже не в первый раз используют прием отвлечения внимания. Собеседник NEWS.ru привел в пример Стратегическую оборонную инициативу (СОИ).

«Тогда Советский Союз поверил в существование такой программы и выбросил огромные средства на разработку систем противодействия. А СОИ оказалась просто фейком для отвлечения внимания от других проектов, чтобы заставить СССР разбрасываться деньгами», — сказал Дандыкин.

Он подчеркнул, что даже в случае реального внедрения искусственного интеллекта в IT-системы в Пентагоне, контроль над стратегическим вооружением нейросетям поручать не будут.

Ранее стало известно, что Министерство войны США направит 5,6 млрд долларов на разработку единой платформы для управления данными и процессами Salesforce. Подрядчик — компания Computable Insights LLC — создаст цифровой продукт, который позволит интегрировать ИИ в базы Пентагона.

