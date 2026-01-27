Эксперт: Пентагон мог заявить о внедрении ИИ для обмана России

Эксперт уточнил, что американцы уже не в первый раз используют прием отвлечения внимания. Собеседник NEWS.ru привел в пример Стратегическую оборонную инициативу (СОИ).
«Тогда Советский Союз поверил в существование такой программы и выбросил огромные средства на разработку систем противодействия. А СОИ оказалась просто фейком для отвлечения внимания от других проектов, чтобы заставить СССР разбрасываться деньгами», — сказал Дандыкин.
Он подчеркнул, что даже в случае реального внедрения искусственного интеллекта в IT-системы в Пентагоне, контроль над стратегическим вооружением нейросетям поручать не будут.
Ранее стало известно, что Министерство войны США направит 5,6 млрд долларов на разработку единой платформы для управления данными и процессами Salesforce. Подрядчик — компания Computable Insights LLC — создаст цифровой продукт, который позволит интегрировать ИИ в базы Пентагона.