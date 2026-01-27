Лукашенко: КНР для Беларуси — важнейшая точка опоры

Он отметил, что решение о выстраивании с Пекином стратегических отношений самого высокого уровня пересмотру не подлежит.
По словам президента, Беларусь будет инвестировать ресурсы, время и внимание, чтобы укрепить сотрудничество между странами.
«В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска — важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все — от россиян и американцев до стран Африки», — цитирует слова главы государства агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что Пекин для Минска является надежнейшим союзником по всем вопросам. Президент считает, что Беларусь может нарастить долю КНР в совокупном экспорте.
Глава государства обратил внимание на то, что это можно сделать благодаря совместным производствам на территории КНР, через электронную торговлю. Он также призвал работать с регионами Китая.