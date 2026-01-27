Лукашенко: КНР для Беларуси — важнейшая точка опоры

«В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска — важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все — от россиян и американцев до стран Африки», — цитирует слова главы государства агентство БелТА.