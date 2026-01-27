Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: КНР для Беларуси — важнейшая точка опоры

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Китай для Беларуси является надежным союзником и важнейшей точкой опоры, заявил глава государства Александр Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что решение о выстраивании с Пекином стратегических отношений самого высокого уровня пересмотру не подлежит.

По словам президента, Беларусь будет инвестировать ресурсы, время и внимание, чтобы укрепить сотрудничество между странами.

«В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска — важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все — от россиян и американцев до стран Африки», — цитирует слова главы государства агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Пекин для Минска является надежнейшим союзником по всем вопросам. Президент считает, что Беларусь может нарастить долю КНР в совокупном экспорте.

Глава государства обратил внимание на то, что это можно сделать благодаря совместным производствам на территории КНР, через электронную торговлю. Он также призвал работать с регионами Китая.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше