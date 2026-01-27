Меняется устав Краснодарского края: что нового появится в документе

«За сравнительно короткий промежуток времени значительно изменилось правовое регулирование в сфере местного самоуправления, а также в сфере контроля за расходами должностных лиц. Кроме этого, опыт взаимодействия и организации деятельности органов публичной власти края выявил необходимость уточнения отдельных положений в Уставе Краснодарского края», — отметил Юрий Бурлачко.
Например, в документе появится новая статья, которая будет говорить о том, что федеральная территория «Сириус» создана на территории Кубани.
Есть изменения формулировок. Термин «представительный орган местного самоуправления сменится на “представительный орган муниципального образования”. Такие изменения как раз связаны с корректировками федерального законодательства.
Уточняется в уставе, как теперь глава Кубани или временно исполняющий обязанности руководитель региона должны предоставлять сведения о доходах, как своих, так и своей семьи.
Постановления могут издаваться главой региона, а администрация Краснодарского края издает приказы.
Контрольно-счетная палата Краснодарского края теперь может выступать с законодательными инициативами. Эта практика, которую переняли на Кубани из опыта других регионов.