Лукашенко назвал точку опоры для Беларуси, которую учитывают РФ и США

Лукашенко раскрыл, что для Беларуси является точкой опоры.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 27 января, на совещании по вопросам развития сотрудничества с Китайской Народной Республикой, которое проходит во Дворце Независимости, назвал точку опоры для Беларуси, которую учитывают Россия и США. Подробности пишет БелТА.

— В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска — важнейшая точка опоры. И не только для Минска, — заявил глава Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание, что особый статус взаимодействия Беларуси и Китая признают, а также учитывают все — от россиян и американцев до африканских стран. Он подчеркнул, что Китай для Беларуси является надежнейшим союзником по всем вопросам.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, от каких технологий в мире сходят с ума: «Фабрики штампуют».

Тем временем Лукашенко сомневается, помогут ли Беларуси беспилотники.

Также глава государства рассказал про поездку на автомобиле с искусственным интеллектом: «Я так крепко задумался».

