Лукашенко назвал точку опоры для Беларуси, которую учитывают РФ и США

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 27 января, на совещании по вопросам развития сотрудничества с Китайской Народной Республикой, которое проходит во Дворце Независимости, назвал точку опоры для Беларуси, которую учитывают Россия и США. Подробности пишет БелТА.
— В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска — важнейшая точка опоры. И не только для Минска, — заявил глава Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание, что особый статус взаимодействия Беларуси и Китая признают, а также учитывают все — от россиян и американцев до африканских стран. Он подчеркнул, что Китай для Беларуси является надежнейшим союзником по всем вопросам.
