Профессора ДВФУ арестовали за покушение на незаконный сбыт марихуаны

По данным следствия, 22 января, находясь в точно неустановленном месте Владивостока, женщина покушалась на сбыт наркотического вещества — каннабиса (марихуаны) суммарной массой 7,76 грамма. Но преступление не было доведено до конца, потому что профессора задержали полицейские, а наркотическое средство изъяли в ходе осмотра места происшествия.
Фигурантка обвиняется по ч.3 ст. 30, п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).
«Советским районным судом Владивостока рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении профессора ДВФУ… Изучив представленные органом предварительного следствия материалы, содержащие достаточные сведения о возможной причастности женщины к совершению преступления, суд избрал в отношении последней меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.