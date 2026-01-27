СМИ: Карни ответил, обижается ли он на Трампа за прозвище «губернатор»

Канадская газета Montreal Gazette пишет, что Карни на пресс-конференции в понедельник дал понять, что канадцы признательны своим военным за их «выдающийся вклад на различных театрах военных действий, в том числе в Афганистане». Так канадский премьер ответил на выпад Трампа о том, что войска союзников «держались немного в стороне» от линии фронта в Афганистане. Также Карни напомнил Трампу, что 30 канадских солдат «за боевые заслуги, за мужество в бою» получили американскую медаль «Бронзовая звезда».
Комментируя ситуацию с Афганистаном, Карни не упомянул Трампа по имени, как и тогда, когда его попросили сказать, как он относится к тому, что глава Белого дома продолжает называть его «губернатором Карни».
Думаю, что людей на посту премьер-министра часто обзывают по-разному. Я не собираюсь комментировать каждый твит или публикацию в социальных сетях, или комментарий от кого бы то ни было. Я справлюсь с этим.
Как напоминает медиа-платформа Benzinga, в субботу Трамп пригрозил ввести 100%-ный тариф на канадский импорт в ответ на торговое соглашение, которое Канада недавно заключила с Китаем. Трамп обвинил Канаду в том, что она служит «лазейкой» для китайских товаров, ввозимых в США.
Если губернатор Карни думает, что он собирается превратить Канаду в лазейку для Китая… он жестоко ошибается.
Трамп продолжает провоцировать Карни, называя его «губернатором», считает издание. Ранее этим прозвищем глава Белого дома наградил предшественника Карни Джастина Трюдо. Отношения между двумя лидерами накалились в том числе и из-за нашумевшей речи Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе, благодаря которой, как сочли многие наблюдатели, канадский премьер «оставил американского лидера в дураках».