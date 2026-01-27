СМИ: Карни ответил, обижается ли он на Трампа за прозвище «губернатор»

Канадская газета Montreal Gazette пишет, что Карни на пресс-конференции в понедельник дал понять, что канадцы признательны своим военным за их «выдающийся вклад на различных театрах военных действий, в том числе в Афганистане». Так канадский премьер ответил на выпад Трампа о том, что войска союзников «держались немного в стороне» от линии фронта в Афганистане. Также Карни напомнил Трампу, что 30 канадских солдат «за боевые заслуги, за мужество в бою» получили американскую медаль «Бронзовая звезда».