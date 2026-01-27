«Валуев угрожает постсоветским республикам»: посольство России в Казахстане сделало заявление

По данным посольства, подобные высказывания могут позволить себе отдельные частные лица, но «никак не государственные служащие или депутаты». «Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», — приводит посольство опровержение самого Валуева. Отмечается, что фейк был создан на основе раннего видеопоздравления Николая Валуева.