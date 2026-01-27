«Валуев угрожает постсоветским республикам»: посольство России в Казахстане сделало заявление

В посольстве заявили, что видео, где Николай Валуев «угрожает постсоветским республикам», является фейком.
«В сети распространяется видеоролик, на котором депутат Госдумы Николай Валуев якобы заявляет о необходимости “применить кнут” в отношении постсоветских республик и даже рассуждает о предстоящих “спецоперациях. Это ложь и дипфейк. При внимательном просмотре видно, что мимика и движение губ не совпадают с произносимыми словами. Это характерный признак использования нейросетей при создании фейковых видео”, — сказано в публикации.
По данным посольства, подобные высказывания могут позволить себе отдельные частные лица, но «никак не государственные служащие или депутаты». «Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», — приводит посольство опровержение самого Валуева. Отмечается, что фейк был создан на основе раннего видеопоздравления Николая Валуева.