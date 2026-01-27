Беспорядки в Миннеаполисе против политики Трампа. Фотогалерея

Дональд Трамп заявил, что применит в отношении Миннесоты закон о восстании, если там не прекратятся нападения на патриотов из ICE. Законодательство разрешает президенту США вводить в штаты армейские подразделения для подавления беспорядков, если местные власти бездействуют.