Беспорядки в Миннеаполисе против политики Трампа. Фотогалерея

Город охвачен беспорядками третью неделю. Власти штата для обеспечения порядка развернули Национальную гвардию.
Причина протестов, которые парализовали крупнейший город штата Миннесота, — убийства граждан федеральными агентами ICE во время рейдов по борьбе с нелегальными мигрантами.
7 января в Миннеаполисе сотрудник ICE Джонатан Росс застрелил 37-летнюю американку Рене Гуд, которая сидела в автомобиле. 24 января агенты ICE застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Джеффри Претти во время столкновений протестующих с полицейскими.
Уже после первого убийства тысячи людей вышли на улицы города. Между протестантами и силовиками начались столкновения.
Митинги прошли не только в Миннесоте, но и в других штатах США.
На поминальную службу, посвященную второму убитому Алексу Джеффри Претти, пришли тысячи людей.
Федеральные власти оправдали убийства тем, что жертвы вели себя агрессивно и буйно.
Дональд Трамп заявил, что применит в отношении Миннесоты закон о восстании, если там не прекратятся нападения на патриотов из ICE. Законодательство разрешает президенту США вводить в штаты армейские подразделения для подавления беспорядков, если местные власти бездействуют.
До сих пор навести порядок в Миннесоте не удается. Жители штата продолжают протестовать и вступать в потасовки с силовиками.
В ответ военные и полицейские применяют средства сдерживания. Они используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Власти штата пригласили подразделения Нацгвардии для усиления охраны административных зданий и создания «периметров безопасности».
Жители требуют, чтобы сотрудники ICE покинули штат.
К митингам и демонстрациям присоединяются сотни людей.
Губернатор штата Тим Уолц назвал произошедшее «ужасающим». Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал Вашингтон вывести федеральных агентов из города.
В помощь силовикам в Миннеаполис перебросили бронированные автомобили и другую тяжелую технику.
Некоторые участники протестов ведут себя агрессивно и вступают в драки с полицейскими и военными.
Силовики стараются не применять оружие, чтобы не усугубить ситуацию.
Граждане считают, что агенты ICE должны быть привлечены к ответу за убийства.