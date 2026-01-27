Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспорядки в Миннеаполисе против политики Трампа. Фотогалерея

В Миннеаполисе в штате Миннесота продолжаются массовые протесты. Тысячи местных жителей выступают против действий федеральной иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и в целом против миграционной политики американского президента Дональда Трампа. Что происходит на улицах города — в фотогалерее Новостей Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
20

Город охвачен беспорядками третью неделю. Власти штата для обеспечения порядка развернули Национальную гвардию.

Причина протестов, которые парализовали крупнейший город штата Миннесота, — убийства граждан федеральными агентами ICE во время рейдов по борьбе с нелегальными мигрантами.

7 января в Миннеаполисе сотрудник ICE Джонатан Росс застрелил 37-летнюю американку Рене Гуд, которая сидела в автомобиле. 24 января агенты ICE застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Джеффри Претти во время столкновений протестующих с полицейскими.

Источник: AP 2024

Уже после первого убийства тысячи людей вышли на улицы города. Между протестантами и силовиками начались столкновения.

Митинги прошли не только в Миннесоте, но и в других штатах США.

На поминальную службу, посвященную второму убитому Алексу Джеффри Претти, пришли тысячи людей.

Федеральные власти оправдали убийства тем, что жертвы вели себя агрессивно и буйно.

Дональд Трамп заявил, что применит в отношении Миннесоты закон о восстании, если там не прекратятся нападения на патриотов из ICE. Законодательство разрешает президенту США вводить в штаты армейские подразделения для подавления беспорядков, если местные власти бездействуют.

Источник: AP 2024

До сих пор навести порядок в Миннесоте не удается. Жители штата продолжают протестовать и вступать в потасовки с силовиками.

В ответ военные и полицейские применяют средства сдерживания. Они используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Власти штата пригласили подразделения Нацгвардии для усиления охраны административных зданий и создания «периметров безопасности».

Жители требуют, чтобы сотрудники ICE покинули штат.

К митингам и демонстрациям присоединяются сотни людей.

Источник: AP 2024

Губернатор штата Тим Уолц назвал произошедшее «ужасающим». Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал Вашингтон вывести федеральных агентов из города.

В помощь силовикам в Миннеаполис перебросили бронированные автомобили и другую тяжелую технику.

Некоторые участники протестов ведут себя агрессивно и вступают в драки с полицейскими и военными.

Силовики стараются не применять оружие, чтобы не усугубить ситуацию.

Граждане считают, что агенты ICE должны быть привлечены к ответу за убийства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше