Глава парламента Гагаузии получил угрозы от Молдавии перед встречей с послом РФ

«Утром 23 января, с 10:00 до 11:00 (с (11:00 до 12:00 мск — прим. ТАСС), у меня была запланирована встреча с послом Российской Федерации. В 09:30 (10:30 мск — прим. ТАСС) ко мне зашел представитель СИБ, даже протянул мне руку и обвинил в том, что я занимаюсь созданием угроз для национальной безопасности Молдовы. Он обвинил меня в измене родине. Я могу предположить, что это было сделано, чтобы то ли меня испугать, то ли опозорить посла Российской Федерации», — сказал Орманжи на брифинге.