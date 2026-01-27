Ричмонд
Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Вице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Принята отставка заместителя председателя Совета министров Республики Крым Светланы Борисовны Масловой по собственному желанию», — написал он в своем ТГ-канале и поблагодарил ее за «системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и жителей республики».

23 января депутаты крымского парламента поддержали проект главы Крыма Сергея Аксенова освободить Маслову от обязанностей заместителя председателя Совета министров республики. Также Госсовет РК одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма, согласовано ее назначение на должность вице-премьера.

