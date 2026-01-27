Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой

«Принята отставка заместителя председателя Совета министров Республики Крым Светланы Борисовны Масловой по собственному желанию», — написал он в своем ТГ-канале и поблагодарил ее за «системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и жителей республики».
23 января депутаты крымского парламента поддержали проект главы Крыма Сергея Аксенова освободить Маслову от обязанностей заместителя председателя Совета министров республики. Также Госсовет РК одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма, согласовано ее назначение на должность вице-премьера.