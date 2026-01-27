Стармер заявил, что не будет выбирать между США и Китаем

«У нас очень тесные отношения с США — конечно, мы хотим их сохранить — и мы будем поддерживать эти отношения наряду с безопасностью и обороной», — сказал Кир Стармер в интервью Bloomberg. «В то же время, просто прятать голову в песок и игнорировать Китай — вторую по величине экономику мира, а также возможности для бизнеса, было бы неразумно», — добавил британский премьер.