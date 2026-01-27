Ричмонд
Токаев освободил Жакупову от должности главы Минтруда Казахстана

Пост министра труда Светлана Жакупова занимала со 2 сентября 2023 года.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 27 янв — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев освободил Светлану Жакупову с поста главы Минтруда, передает Акорда.

«Указом главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Пост министра труда Светлана Жакупова занимала со 2 сентября 2023 года, назначение застало ее на должности уполномоченного при президенте по правам социально уязвимых категорий населения.

Что известно о Светлане Жакуповой.

Экс-министр труда родилась в 1968 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт, Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начала в 1984 году учителем Каройской средней школы Карагандинской области.

В 1991—1995 годах трудилась учителем математики средней школы в городе Целинограда.

В 1997—2008 годах работала старшим, главным специалистом, начальником отдела, заместителем директора, директором Акмолинского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий».

С 2008 по 2011 годы занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения.

В 2011—2013 годах руководила программой Проектного офиса АО «Национальные информационные технологии».

В 2013—2019 годах являлась заместителем министра труда и социальной защиты населения.

В 2020 году назначена на должность заместителя генерального директора государственного фонда социального страхования министерства труда и социальной защиты населения.

С 2020 по 2023 годы являлась национальным экспертом по вопросам социального развития Программы развития ООН.

С июня по сентябрь 2023 года занимала пост уполномоченного при президенте Казахстана по правам социально уязвимых категорий населения.

