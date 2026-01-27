The Economist: США развернули Patriot и THAAD вблизи Ирана

Переброска сил затронула и авиацию: несколько эскадрилий F-15E прибыли с баз в Великобритании. По данным Flightradar24 и ADS-B Exchange, военно-транспортные C-17A Globemaster III доставляли грузы с аэродрома Роберт Грей, связанного с 62-м артиллерийским полком ПВО в Форт-Кавасосе (Техас). За трое суток выполнены шесть рейсов на базу Али-аль-Салем в Кувейте и один — на базу Принц Султан в Саудовской Аравии. 24 января глава Центрального командования США Брэд Купер посетил Израиль для консультаций.