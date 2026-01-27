Защита Гуцул обратилась в ЕСПЧ

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), назвав незаконным ее содержание под арестом до окончательного решения суда. Об этом сообщила журналистам адвокат Наталья Байрам.
«По поводу незаконного ареста Гуцул защита уже подала жалобы в ЕСПЧ. Когда мы пройдем все этапы в национальных судах, мы опротестуем в ЕСПЧ все дело», — сказала Байрам.
