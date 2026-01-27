Годовщина снятия блокады Ленинграда: молдавская делегация находится в Петербурге

«Я житель блокадного Ленинграда, единственный ребенок у матери, которая умерла в марте 1942 года. Она спасла меня своей крошкой хлеба, а сама не дожила. Меня сандружинницы обнаружили единственного, кто остался в живых в той большой квартире. С тех пор я приезжаю сюда в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, возлагаю цветы к памятнику “Родина-мать” и, конечно, подхожу к могилам, в которых похоронены жертвы этой земли 1942 года. Люди умирали от голода, холода, напрягали все свои силы, чтобы выжить, но сложилось так, как сложилось. Это все останется в моей памяти до конца моих дней», — отметил Касаткин, старший лейтенант подводных сил России.