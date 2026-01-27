Годовщина снятия блокады Ленинграда: молдавская делегация находится в Петербурге

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Делегация от Республики Молдова участвует в Санкт-Петербурге в торжествах, посвященных 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда, передает корреспондент Sputnik Молдова.
Представитель делегации, глава Национального организационного комитета «Победа» Алексей Петрович отметил, что официальная Молдова давно не участвует ни в каких торжествах, связанных с Великой Отечественной войной.
Он отметил, что это потому, что мифология правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) вычеркнула страну и молдавский народ из состава победителей.
«Молдова же неофициальная продолжает чтить память своих героев, в ряду воинов десятков других национальностей, разгромивших фашизм. Сегодня, в годовщину снятия блокады Ленинграда, представители Молдовы возложили цветы на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге», — отметил Петрович.
Корреспондент Sputnik пообщался с жителем блокадного Ленинграда. Во время блокады Владимир Сергеевич Касаткин 1937 года рождения был ребенком. Он рассказал, что его мать умерла в блокаду в возрасте 28 лет.
«Я житель блокадного Ленинграда, единственный ребенок у матери, которая умерла в марте 1942 года. Она спасла меня своей крошкой хлеба, а сама не дожила. Меня сандружинницы обнаружили единственного, кто остался в живых в той большой квартире. С тех пор я приезжаю сюда в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, возлагаю цветы к памятнику “Родина-мать” и, конечно, подхожу к могилам, в которых похоронены жертвы этой земли 1942 года. Люди умирали от голода, холода, напрягали все свои силы, чтобы выжить, но сложилось так, как сложилось. Это все останется в моей памяти до конца моих дней», — отметил Касаткин, старший лейтенант подводных сил России.
Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни» — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.