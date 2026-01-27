Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто и за что: против каких чиновников возбуждены уголовные дела по итогам совещания у президента

Vaib.uz (новости Узбекистана. 27 января). Сегодня в ходе совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении ряда руководящих сотрудников правоохранительных, налоговых и других государственных структур. Речь идёт о крупных хищениях, злоупотреблении служебным положением и коррупционных схемах. Рассказываем, о ком именно идёт речь и в чём их обвиняют.

Источник: Vaib.Uz

Хищения в системе МВД.

В системе Министерство внутренних дел при осуществлении государственных закупок выявлены хищения бюджетных средств на сумму 186 миллиардов сумов.

В связи с этим возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел, генерал-майора Бекмурода Абдуллаева, а также.

экс-начальника Департамента исполнения наказаний Рустама Турсунова.

Масштабная проверка в «Узбекнефтегазе» и Агентстве госактивов.

В настоящее время проводится крупная проверка в «Узбекнефтегазе» и в Агентстве по управлению государственными активами. По словам президента, уже выявлены хищения на миллиарды сумов.

Один из наиболее резонансных эпизодов связан с продажей земли. Установлено, что должностные лица Агентства по управлению государственными активами выставили на закрытый аукцион земельный участок с рыночной стоимостью не менее 250 миллиардов сумов, но продали его всего за 120 миллиардов сумов.

В связи с этим вчера был уволен директор агентства Акмалхон Ортиков, а в отношении ряда должностных лиц ведомства возбуждено уголовное дело.

«Пусть по каждому факту проданного государственного имущества будет проведена тщательная проверка, все коррупционные схемы будут вскрыты, а неотвратимость наказания обеспечена», — подчеркнул глава государства.

Дела в налоговой системе.

Под уголовное преследование попали и представители налоговых органов. Так, уволен начальник налоговой инспекции Мирзо-Улугбекского района Дильшод Усманов. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что он сдавал часть здания налоговой инспекции в аренду для личных целей, присвоил 315 миллионов сумов, допускал кумовство и злоупотребления служебным положением.

Кроме того, освобождены от должностей начальник налоговой инспекции Шайхантахурского района Хожиакбар Муллажонов, начальник Ташкентского городского налогового управления Юнусжон Насимджанов.

Правоохранительным органам поручено всесторонне изучить их деятельность и обеспечить неукоснительное соблюдение принципа верховенства закона.