Кто и за что: против каких чиновников возбуждены уголовные дела по итогам совещания у президента

Vaib.uz (новости Узбекистана. 27 января). Сегодня в ходе совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении ряда руководящих сотрудников правоохранительных, налоговых и других государственных структур. Речь идёт о крупных хищениях, злоупотреблении служебным положением и коррупционных схемах. Рассказываем, о ком именно идёт речь и в чём их обвиняют.