Минфин предложил легализировать в России онлайн-казино

«Если мыслить в духе этой инициативы, то можно дойти и до легализации проституции и наркомании, как в некоторых странах Запада. С этого тоже можно собирать налоги, но ничего хорошего из этого ни в Германии, ни в Канаде не вышло. А если Минфину надо 100 млрд рублей, он может использовать неиспользуемые остатки на счетах бюджета, которых у него только вне ФНБ (Фонд национального благосостояния. — “Газета.Ru”) — 5,2 трлн рублей, а в ФНБ — еще 4,4 трлн рублей», — добавил Делягин.