Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову допрашивают следователи

Госпожа Минькова окончила журфак КубГУ, с 1999 года она работала корреспондентом на ГТРК «Кубань», в 2004 году перешла на работу в администрацию края, став советником главы региона. В 2005 году Анна Минькова заняла должность замначальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара. С 2006 по 2011 годы работала первым заместителем директора ГУП КК «Телерадиокомпания НТК». В марте 2011 года возглавила управление информационной политики администрации Краснодарского края. В июле 2014 года ее назначили директором «Девятого канала», который впоследствии был переименован в «Кубань 24». С апреля 2025 года была «социальным» вице-губернатором Краснодарского края.