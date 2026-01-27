В Гагаузии сформируют ЦИК и возобновят подготовку к выборам

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Власти Гагаузской автономии возобновят подготовку к выборам после доукомплектования Центральной избирательной комиссии, где несколько назначений были заблокированы судом по обращению представителей Госканцелярии Молдавии. Об этом проинформировал в ходе брифинга исполняющий обязанности председателя Народного собрания (парламента) Гагаузии Николай Орманжи.
«Все спорные вопросы мы будем решать за столом переговоров и искать компромиссный вариант, чтобы провести выборы в Народное собрание. Мы уже написали письма в судебную инстанцию, в Исправительный комитет [Гагаузии]. Мы готовим [новых] кандидатов, членов Центральной избирательной комиссии. И если их удастся утвердить, то после этого Народное собрание назначит дату выборов», — сказал председатель.
С лета прошлого года Кишинев оспаривает в судах наличие у региона собственных избирательных органов. В связи с этим ранее здесь была сорвана подготовка к выборам, назначенным на 22 марта. Отношения между Кишиневом и регионом обострились после победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году оппозиционера Евгении Гуцул, заявившей о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и критиковавшей политику конфронтации с Москвой, которую проводит прозападное правительство Молдавии. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, однако парламент Гагаузии выразил солидарность с Гуцул, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. 5 августа 2025 года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы, обвинив в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор».
В ноябре 2025 года об уходе с поста председателя Народного собрания Гагаузии заявил Дмитрий Константинов. В декабре он был заочно приговорен к двенадцати годам тюрьмы по обвинению в финансовых нарушениях. Президиум парламента автономии назвал приговор политической расправой со стороны центральных властей.