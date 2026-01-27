В Гагаузии сформируют ЦИК и возобновят подготовку к выборам

С лета прошлого года Кишинев оспаривает в судах наличие у региона собственных избирательных органов. В связи с этим ранее здесь была сорвана подготовка к выборам, назначенным на 22 марта. Отношения между Кишиневом и регионом обострились после победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году оппозиционера Евгении Гуцул, заявившей о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и критиковавшей политику конфронтации с Москвой, которую проводит прозападное правительство Молдавии. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, однако парламент Гагаузии выразил солидарность с Гуцул, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. 5 августа 2025 года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы, обвинив в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор».