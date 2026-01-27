Поддержка участников СВО — приоритет в работе Главы Башкирии

«Помощь военнослужащим остается приоритетом в жизни не только нашей республики, но и всей России. Республика проводит масштабную и системную работу в этом направлении. Сегодня у нас действует уже 54 региональные меры поддержки бойцов и их семей. Мало в каком регионе есть подобное. Знаю, что лично Радий Фаритович искренне переживает за каждого бойца. Как говорят сами ребята, он всегда на связи, и они это чувствуют. Я неоднократно была “за ленточкой” и общаюсь с военнослужащими. У меня очень много друзей среди бойцов не только из нашей республики. Более того, мой помощник, как депутата Госсобрания, сейчас служит на СВО. Такая поддержка имеет огромное значение для морального духа защитников, она придает им сил и уверенности в Победе», — подчеркнула Краснова.