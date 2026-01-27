Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Business Insider: подавление российских и китайских систем ПВО в Венесуэле опасно переоценивать

Президент Дональд Трамп заявил, что в ходе захвата главы Венесуэлу Николаса Мадуро США смогли «отключить» системы ПВО России и Китая. Хотя эта операция оказалась эффективной, Вашингтону не стоит слишком обольщаться «победой», пишет новостной портал Business Insider.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр обороны США Пит Хегсет после пленения Мадуро хвастливо заявил: «Похоже, российские средства ПВО (поставленные Венесуэле) работали не так уж хорошо». Он не стал вдаваться в подробности, но на брифингах высокопоставленный американский генерал рассказал, как американские войска «нейтрализовали» венесуэльские системы ПВО, пишет BI.

При этом издание предупреждает о риске придания слишком большого значения этому успеху, особенно когда речь идет об оружии, произведенном американскими противниками и находящемся на вооружении третьих стран.

BI считает, что США не могут полностью поставить себе в заслугу отключение систем ПВО в Венесуэле, так как отчасти сбои в их работе связаны с такими проблемами, как бездействие, некомпетентность и недостаточная функциональная согласованность между различными венесуэльскими подразделениями.

«Венесуэльские военные были не готовы: они разместили многие позиции ПВО на открытой местности, не закамуфлировав их», — пояснил Марк Канчиан, полковник морской пехоты в отставке и эксперт по обороне из Центра стратегических и международных исследований (CSIS*). А некоторые системы Венесуэла вообще не подключила к радарам. Все это сделало их уязвимыми перед вооруженными силами США.

По сведениям BI, перед началом штурмовой операции США венесуэльские военные располагали российскими батареями С-300ВМ, системами «Бук-М2», пусковыми установками С-125 «Печора-2М». В ноябре прошлого года Москва поставила Каракасу новые комплексы «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э». Неясно, какие системы были в рабочем состоянии во время американской операции.

На вооружении Венесуэлы также находились китайские радары YJ-27, которые используются для обнаружения вражеских воздушных целей. Пекин рекламирует эти системы как самые современные, утверждая, что они могут обнаруживать малозаметные средства, такие как американские самолеты-невидимки F-22 и F-35, с расстояния около 250 километров и устойчивы к помехам.

Но, как напоминает BI, эксперты и аналитики давно отмечали проблемы в системе противовоздушной обороны Венесуэлы, особенно в том, что касается технического обслуживания российских средств ПВО и китайских радаров.

Кроме того, издание предупреждает, что «победы» США над российскими системами ПВО в Венесуэле и Иране вряд ли приведут к такому же результату в случае прямого конфликта США с Россией или Китаем.

* CSIS признан в РФ нежелательной организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше