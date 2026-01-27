Business Insider: подавление российских и китайских систем ПВО в Венесуэле опасно переоценивать

Министр обороны США Пит Хегсет после пленения Мадуро хвастливо заявил: «Похоже, российские средства ПВО (поставленные Венесуэле) работали не так уж хорошо». Он не стал вдаваться в подробности, но на брифингах высокопоставленный американский генерал рассказал, как американские войска «нейтрализовали» венесуэльские системы ПВО, пишет BI.
При этом издание предупреждает о риске придания слишком большого значения этому успеху, особенно когда речь идет об оружии, произведенном американскими противниками и находящемся на вооружении третьих стран.
«Венесуэльские военные были не готовы: они разместили многие позиции ПВО на открытой местности, не закамуфлировав их», — пояснил Марк Канчиан, полковник морской пехоты в отставке и эксперт по обороне из Центра стратегических и международных исследований (CSIS*). А некоторые системы Венесуэла вообще не подключила к радарам. Все это сделало их уязвимыми перед вооруженными силами США.
По сведениям BI, перед началом штурмовой операции США венесуэльские военные располагали российскими батареями С-300ВМ, системами «Бук-М2», пусковыми установками С-125 «Печора-2М». В ноябре прошлого года Москва поставила Каракасу новые комплексы «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э». Неясно, какие системы были в рабочем состоянии во время американской операции.
На вооружении Венесуэлы также находились китайские радары YJ-27, которые используются для обнаружения вражеских воздушных целей. Пекин рекламирует эти системы как самые современные, утверждая, что они могут обнаруживать малозаметные средства, такие как американские самолеты-невидимки F-22 и F-35, с расстояния около 250 километров и устойчивы к помехам.
Кроме того, издание предупреждает, что «победы» США над российскими системами ПВО в Венесуэле и Иране вряд ли приведут к такому же результату в случае прямого конфликта США с Россией или Китаем.
* CSIS признан в РФ нежелательной организацией, его деятельность запрещена на территории РФ