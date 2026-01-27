Ричмонд
Франция проинформировала Россию об ограничениях для дипломатов

ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. МИД Франции официально проинформировал посольство России о применении мер ЕС по ограничению передвижения дипломатов РФ, посольство впредь должно уведомлять МИД Франции о приезде или проезде транзитом аккредитованных в других странах ЕС российских дипломатов, заявили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.

Источник: © РИА Новости

«МИД Франции официально проинформировал посольство России в Париже о порядке применения французской стороной решения ЕС о введении с 25 января ограничений на передвижение сотрудников российских загранучреждений и членов их семей… Применяется уведомительный порядок: посольство должно уведомлять МИД Франции не позднее чем за 24 часа о приезде во Францию или проезде транзитом наших коллег, аккредитованных в других странах Евросоюза», — сообщили в диппредставительстве.

Там отметили, что французская сторона «на данный момент не предъявляет дополнительных требований, выходящих за рамки установок Еврокомиссии».

