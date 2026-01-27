ООН не устарела, заявили в Германии

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что лишь одна структура принимает обязательные для к исполнению решения и может санкционировать применение силы — и это Совет Безопасности ООН. Соответствующее заявление прозвучало на фоне формирования «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа, который критикуют в том числе за попытку подменить ООН.