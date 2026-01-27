ООН не устарела, заявили в Германии

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что лишь одна структура принимает обязательные для к исполнению решения и может санкционировать применение силы — и это Совет Безопасности ООН. Соответствующее заявление прозвучало на фоне формирования «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа, который критикуют в том числе за попытку подменить ООН.
«Нынешние события никоим образом не означают, что Организация Объединенных Наций устарела. Совсем наоборот, чтобы гарантировать, что прекращение огня не станет передышкой для подготовки к новым войнам, одних соглашений недостаточно. Соглашения должны быть надежными», — завил Вадефуль в интервью изданию Welt am Sonntag.
По словам министра, только международный порядок, установленный после окончания Второй мировой войны с ООН в центре, «обеспечивает эту надежность».
«Укрепление этого порядка имеет первостепенное значение прямо сейчас», — добавил глава МИД ФРГ.
На фоне переговоров по Украине в Абу-Даби, которые пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник назвала историческими, Вадефуль заявил, что когда дело дойдет до конкретизации и реализации таких соглашений, Совет Безопасности ООН понадобится снова.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что МИД работает над поручением Путина по изучению инициативы Трампа о создании «Совета мира» по Газе.