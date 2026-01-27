Эксперт назвал выгоду Финляндии от вступления в диалог с Россией

Эксперт считает, что Хельсинки стремятся занять место посредника в диалоге между Москвой и Европой. Собеседник NEWS.ru напомнил, что Финляндия ранее уже выполняла такую роль, помогая контактировать России и европейским странам.
Кортунов добавил, что амбиции Финляндии, скорее всего, удовлетворены не будут. Он обратил внимание на то, что в Европе начали понимать, что остались за бортом переговорного процесса по Украине. Это заставляет многих европейских лидеров маневрировать, чтобы устроить контакты с Кремлем. Эксперт отметил, что таким образом европейские политики признают стратегические ошибки, допущенные четыре года назад, и демонстрируют, что понимают необходимость изменения курса в отношении Москвы.
«Это свидетельство признания необходимости пока достаточно скромной, но все-таки коррекции стратегии Европы на российском направлении», — резюмировал политолог.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров, так как Россия играет ключевую роль в разрешении украинского кризиса. Он при этом добавил, что для встречи с российским президентом пока не подходящий период.