Эксперт назвал выгоду Финляндии от вступления в диалог с Россией

Политические лидеры Финляндии заявляют о необходимости возобновления контактов с Россией, чтобы повысить свою значимость в Европейском союзе. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что Хельсинки стремятся занять место посредника в диалоге между Москвой и Европой. Собеседник NEWS.ru напомнил, что Финляндия ранее уже выполняла такую роль, помогая контактировать России и европейским странам.

«Конечно, она хочет укрепить свои позиции, в том числе в ЕС и, возможно, в НАТО. Поэтому страна выдвигает разные кандидатуры для диалога с Владимиром Путиным, в частности, президента Александра Стубба или премьера Петтери Орпо», — объяснил политолог.

Кортунов добавил, что амбиции Финляндии, скорее всего, удовлетворены не будут. Он обратил внимание на то, что в Европе начали понимать, что остались за бортом переговорного процесса по Украине. Это заставляет многих европейских лидеров маневрировать, чтобы устроить контакты с Кремлем. Эксперт отметил, что таким образом европейские политики признают стратегические ошибки, допущенные четыре года назад, и демонстрируют, что понимают необходимость изменения курса в отношении Москвы.

«Это свидетельство признания необходимости пока достаточно скромной, но все-таки коррекции стратегии Европы на российском направлении», — резюмировал политолог.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров, так как Россия играет ключевую роль в разрешении украинского кризиса. Он при этом добавил, что для встречи с российским президентом пока не подходящий период.

