Эксперт назвал выгоду Финляндии от вступления в диалог с Россией

Кортунов добавил, что амбиции Финляндии, скорее всего, удовлетворены не будут. Он обратил внимание на то, что в Европе начали понимать, что остались за бортом переговорного процесса по Украине. Это заставляет многих европейских лидеров маневрировать, чтобы устроить контакты с Кремлем. Эксперт отметил, что таким образом европейские политики признают стратегические ошибки, допущенные четыре года назад, и демонстрируют, что понимают необходимость изменения курса в отношении Москвы.