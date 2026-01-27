От «уличных банд» к бизнесу и криптовалюте: президент рассказал о новой преступности в Ташкенте

По словам главы государства, в последнее время преступные группировки всё активнее вмешиваются в торгово-деловые отношения и предпринимательскую деятельность, оказывая давление на бизнес, угрожая предпринимателям и инвесторам. Организованная преступность, которую раньше воспринимали как уличную, сегодня действует под видом бизнеса и проникает в наиболее доходные сферы.
Особенно заметно выросла активность преступных групп в сделках с многоэтажными домами и автомобилями, в организации финансовых пирамид, а также в сфере отправки граждан на паломничество «Хадж» и «Умра». В результате только в Ташкенте при продаже квартир более 3 тысяч граждан понесли ущерб на сумму 1,3 триллиона сумов.
Отдельное внимание было уделено составу организованных преступных групп. В прошлом году в столице среди задержанных участников ОПГ оказалось 259 молодых людей и спортсменов. Президент отметил тревожную тенденцию: многие спортсмены вместо профессиональной карьеры превращаются в уличных хулиганов, а в регионах участились случаи организации скрытых боёв за деньги.
Серьёзную обеспокоенность вызывает и ситуация с наркотиками. В столице количество наркопреступлений превысило 4 тысячи. Было задержано 112 организованных преступных групп, совершивших более 1 300 преступлений. При этом отмечено, что обвиняемые нередко выходят на свободу, не отбыв и половины назначенного наказания. Как следствие, число повторных преступлений за три года выросло на 125%.
В прошлом году в Ташкенте официально зарегистрировано более 1,5 тысячи наркозависимых, однако, как подчеркнул президент, реальное число людей, находящихся «в тени», значительно выше. Большинство из них — молодёжь. По оценкам, каждый наркозависимый тратит на наркотики в среднем 20−25 миллионов сумов в месяц, что неизбежно толкает их на преступления ради денег.
За последние пять лет в столице количество изъятых синтетических наркотиков увеличилось в 11 раз. Было отмечено, что 95% синтетических веществ распространяются через интернет, при этом расчёты ведутся в криптовалюте, а сами нарколаборатории открываются внутри страны.
Не менее тревожной президент назвал ситуацию с киберпреступностью. В Ташкенте количество таких преступлений превысило 16 тысяч, а материальный ущерб граждан составил почти 2 триллиона сумов. При этом уровень раскрываемости остаётся крайне низким — не достигает даже 8%. По словам главы государства, преступники активно используют пробелы в банковской системе, доверчивость населения и недостаток технологических знаний у граждан.
Озвученные цифры, по сути, стали сигналом о том, что преступность в столице меняет формы и масштабы, а борьба с ней требует принципиально новых подходов — от ужесточения ответственности до усиления цифровой и финансовой безопасности.