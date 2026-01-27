От «уличных банд» к бизнесу и криптовалюте: президент рассказал о новой преступности в Ташкенте

Особенно заметно выросла активность преступных групп в сделках с многоэтажными домами и автомобилями, в организации финансовых пирамид, а также в сфере отправки граждан на паломничество «Хадж» и «Умра». В результате только в Ташкенте при продаже квартир более 3 тысяч граждан понесли ущерб на сумму 1,3 триллиона сумов.